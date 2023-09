Xbox Game Pass ottobre: tre giochi nuovissimi da scaricare subito al lancio

Sono tanti i giochi in arrivo su Xbox Game Pass e PC Game Pass a ottobre, nel momento in cui scriviamo ci sono già sette giochi confermati in uscita, noi ne abbiamo selezionati tre che non potete proprio perdervi.

Forza Motorsport dal 10 ottobre su PC, Xbox Series X/S e Cloud

E' chiaramente il gioco più in vista tra quelli in uscita su Game Pass a ottobre, dopo Starfield a settembre Microsoft lancia una nuova produzione first party disponibile sin dal lancio nel catalogo Game Pass per Xbox e PC. Forza Motorsport è una simulazione che punta al realismo estremo, grazie anche alla presenza del meteo dinamico e del ciclo giorno/notte, il sistema di guida è stato pensato per risultare più fluido e naturale possibile, il tutto unito ad un comparto tecnico di assoluto spessore. Con Forza Motorsport, Turn10 e Microsoft vogliono tornare a dimostrare al mondo chi è il re dei simulatori di corse su console. Ci riusciranno? Lo scopriremo presto in sede di recensione, nell'attesa recuperate la nostra prova di Forza Motorsport.

Cities Skylines 2 dal 24 ottobre su PC, Cloud e Xbox

Il primo Cities Skylines di Paradox ha riscosso un buon successo inizialmente su PC e in seguito anche sulle console PlayStation e Xbox. Cities Skylines 2 esce il 24 ottobre ed è scaricabile subito da Game Pass, una bella occasione per provare con mano questo gestionale cittandino che si espande con nuovi contenuti e tante novità legate al gameplay, come la presenza di catastrofi naturali, dai terremoti gli uragani, senza dimenticare gli incidenti stradali. Il comparto grafico subito una vera rivoluzione optando per uno stile tendendo al fotorealismo nelle cutscene e per una interfaccia più chiara e pulita in fase di costruzione.

Warhammer 40.000 Darktide dal 4 ottobre su Xbox Series X/S

Arriva su Game Pass un frenetico sparatutto fortemente incentrato sulla co-op e sviluppato dallo stesso studio autore dell'acclamato Warhammer 40.000 Vermintide (e relativo seguito), gioco al quale tra l'altro si ispira per il sistema di combattimento corpo a corpo. Fai squadra con un gruppo di amici ed elimina i ribelli avversari in questo shooter a tinte horror impreziosito dalla licenza di Warhammer.