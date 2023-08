Xbox Game Pass, la pacchia è finita? La prova da 1 euro non è più attiva

Mentre la macchina promozionale di Microsoft e Bethesda aumenta i giri con lo spettacolare trailer live action di Starfield, dal sito ufficiale di Xbox scompare l'offerta che consentiva l'accesso a Xbox Game Pass Ultimate spendendo la cifra simbolica di 1 euro.

A chi ci segue, ricordiamo che all'inizio del mese di agosto l'iniziativa promozionale della casa di Redmond era già andata incontro a un'importante rimodulazione del periodo di prova di Xbox Game Pass a 1 euro, ridotto da un mese a 14 giorni.

Nel momento in cui scriviamo, anche dalla pagina del Game Pass consultabile nella versione in lingua italiana del portale ufficiale di Xbox.com non c'è più alcun riferimento alla prova di 1 euro per due settimane di Game Pass Ultimate. Con l'imminente lancio di Starfield, d'altronde, per Microsoft potrebbe essere venuta meno la necessità di servirsi di queste 'leve promozionali' per attrarre nuovi utenti spronandoli a effettuare l'iscrizione al proprio servizio in abbonamento.

Come accaduto in passato, non è comunque da escludere che la casa di Redmond possa lanciare iniziative promozionali analoghe, magari decidendo di apportare ulteriori rimodulazioni o modifiche nella durata della prova, come pure nella rosa di contenuti accessibili. Fino ad oggi, Microsoft ha consentito a tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa e sottoscritto il primo abbonamento al Game Pass alla cifra simbolica di 1 euro l'accesso all'intero ventaglio di servizi associati al tier Ultimate, dalla fruizione di un catalogo con centinaia di giochi comprensivo dei titoli EA Play alla possibilità di divertirsi in streaming tramite Xbox Cloud Gaming.