Xbox Game Pass, parla Microsoft: il servizio offre ai team flessibilità e creatività

Xbox Game Pass, servizio proposto dalla Casa di Redmond, è stato tra i protagonisti del recente Inside Xbox. Durante l'evento, infatti, molti annunci hanno riguardato il catalogo di titoli disponibili per gli abbonati.

Non sorprende dunque che il Game Pass sia stato protagonista di diverse dichiarazioni rilasciate dai vertici del team Microsoft a margine dell'Xbox Fan Fest di Londra. Ne ha parlato tra gli altri Aaron Greenberg, responsabile del game marketing, nel corso di un'intervista concessa alla redazione di VG24/7. Nel suo intervento, quest'ultimo ha in particolar modo evidenziato i vantaggi che Xbox Game Pass offre ai team di sviluppo.

Secondo Greenberg, in particolare, l'esistenza dell'abbonamento consente agli sviluppatori di evitare di dover trasformare il gioco in un servizio: "L'idea che un gioco possa essere semplicemente un gioco va comunque bene". Xbox Game Pass, prosegue, consente alle software house di avere flessibilità sia in termini di quale tipologia di gioco creare sia in termini di sistema di distribuzione dello stesso. "Se vuoi pubblicare qualcosa in capitoli, - afferma Greenberg - [...] va bene. Se vuoi che il tuo gioco abbia un inizio, uno svolgimento e una fine, senza DLC, e senza altre transazioni, ed un gioco solo single-player, anche questo va bene".



Ricordiamo che tra i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nel 2019 è presente anche The Witcher 3. numerosi capitoli di Final Fantasy arriveranno su Xbox Game Pass nel corso del 2020.