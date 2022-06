Xbox Game Pass: la partnership con Riot è la vera 'notizia bomba' dell'Xbox Showcase?

Stando al noto giornalista e youtuber Destin Legarie, l'annuncio dei bonus per i giochi Riot su Xbox Game Pass potrebbe essere la notizia più importante dell'intero Xbox Showcase, per le prospettive aperte da questa collaborazione nell'ottica della futura espansione del servizio in abbonamento di Microsoft.

Il creatore di contenuti e responsabile della produzione editoriale di IGN USA è intervenuto sui social per sottolineare la straordinaria importanza della partnership appena siglata dalla casa di Redmond con Riot Games.

Commentando a caldo la notizia dell'arrivo su Xbox Game Pass dei tanti bonus per giochi come League of Legends e Valorant, Destin spiega che "non appena si concretizzerà questa partnership, 125 milioni di appassionati che giocano mensilmente a League of Legends potranno sbloccare tutti i Campioni di LoL (per un costo complessivo di 641 dollari) semplicemente abbonandosi a Game Pass. Allo stesso modo, 16 milioni di giocatori attivi di Valorant potranno sbloccare tutti gli Agenti".

Il giornalista e youtuber, di conseguenza, ritiene che questa collaborazione sia "molto intelligente per Xbox", poiché decine di milioni di appassionati di videogiochi Riot guarderanno a Xbox Game Pass come tappa obbligata per poter ricevere contenuti premium che, altrimenti, richiederebbero l'esborso di centinaia di euro/dollari.

Il responsabile della produzione editoriale di IGN USA, insomma, ritiene che la vera "bomba" dell'Xbox Showcase sia stata proprio l'annuncio della collaborazione tra Riot e Microsoft, in virtù dell'enorme attrattiva che Xbox Game Pass eserciterà nei fan di League of Legends e Valorant (come pure di LoL Wild Rift, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics) una volta che il servizio in abbonamento della casa di Redmond accoglierà i bonus dei titoli di Riot Games. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.