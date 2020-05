Xbox Game Pass: un party game si aggiunge a sorpresa nel catalogo

Dopo aver stretto un'importante partnership con Rockstar Games per portare Red Dead Redemption 2 su Xbox Game Pass, Microsoft sorprende ancora i propri utenti aggiungendo un frizzante party game al catalogo di giochi "gratis" accessibili dagli abbonati al servizio su console.

Il nuovo arrivato nella ludoteca digitale del Game Pass di Xbox One e Golf With Your Friends, titolo sviluppato da Blacklight Interactive e prodotto da Team17. Il party game ricrea l'esperienza competitiva delle sfide da svolgersi sui campi di mini golf, tra percorsi pieni di insidie e partite simultanee tra 12 giocatori sia in rete che in locale.

Ciascun percorso offre delle ambientazioni tematiche e permette agli appassionati di questa disciplina di cimentarsi in partite simulative e arcade, in quest'ultimo caso grazie all'attivazione di potenziamenti che consentono, ad esempio, di intrappolare la pallina avversaria nel miele, di congelarla o persino di trasformarla in un cubo.

Il gioco presenta anche una terza modalità che ricrea "in salsa golfistica" delle partite di hockey e un sistema di personalizzazione per il proprio alter-ego con cappellini, animazioni, scie per la pallina e galleggianti customizzati. La versione Xbox One di Golf With Your Friends è già disponibile e scaricabile "gratis" su Microsoft Store dagli abbonati a Xbox Game Pass: anche le edizioni PlayStation 4 e Nintendo Switch sono disponibili da oggi, seppur nella sola versione a pagamento.