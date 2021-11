Xbox Game Pass PC a 19.99 euro per tre mesi, l'offerta di Amazon continua

Per il Black Friday vi abbiamo segnalato la promozione di Amazon Xbox Game Pass PC a 19.99 euro per tre mesi, ci aspettavamo una offerta legata al Black Friday e al Cyber Monday ma nel momento in cui scriviamo lo sconto è ancora valido e l'abbonamento può essere acquistato a prezzo ridotto.

Potrebbero essere queste le ultime ore per abbonarsi tre mesi a Xbox Game Pass 19.99 euro, offerta valida solo sull'abbonamento per PC e non per quello console o per la sottoscrizione Ultimate.

Da segnalare che fino al primo dicembre acquistando su Amazon un prodotto legato all'iniziativa "Sconto Xbox Game Pass" potrete risparmiare ancora di più pagando tre mesi di iscrizione solamente 9.99 euro: "Fino al primo dicembre 2021 acquistando un accessorio per PC idoneo venduto e spedito da Amazon riceverai uno sconto valido per un abbonamento Xbox Game Pass PC 3 Mesi. Hai tempo 14 giorni per riscattare la promozione utilizzando il codice sconto."

Si tratta senza dubbio di un buon momento per abbonarsi, con il lancio di Forza Horizon 5, Age of Empires 4 e il prossimo arrivo di Halo Infinite a dicembre, gli abbonati Xbox Game Pass su PC possono accedere a tante nuove esperienze targate Xbox Game Studios e non solo.