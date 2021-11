Xbox Game Pass PC, 3 mesi a 1 euro: torna l'offerta per i nuovi abbonati

Come se non bastassero gli incentivi rappresentati da Age of Empires 4 e Forza Horizon 5, Microsoft si premura di rilanciare la promozione che consente all'utenza PC di abbonarsi a Xbox Game Pass per tre mesi spendendo soltanto un euro.

In vista delle prossime vacanze natalizie, la casa di Redmond invita tutti gli appassionati di videogiochi su PC a iscriversi per la prima volta a Xbox Game Pass per fruirne i numerosi vantaggi per un intero trimestre con un "investimento simbolico" di 1 euro.

Per aderire all'iniziativa, basta recarsi presso il sito Xbox.com e seguire tutti i passaggi indicati da Microsoft per sbloccare i tre mesi di accesso a Xbox Game Pass su PC. A chi si avvicina solo adesso a questo servizio, ricordiamo che Xbox Game Pass su PC garantisce l'accesso "gratuito" a una selezione di oltre 100 videogiochi per PC Windows tra esclusive Microsoft, titoli Bethesda e giochi Electronic Arts provenienti dal catalogo di EA Play.

I primi tre mesi di abbonamento costano solo 1 euro, al termine dei quali l'abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99 euro: sarà inoltre possibile annullare in qualsiasi momento la procedura di rinnovo automatico. Per giocare con i titoli PC della ludoteca di Xbox Game Pass è necessario installare l'app Xbox e l'aggiornamento v1903 di Windows 10 (oppure utilizzare Windows 11).