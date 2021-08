Xbox Game Pass per PC: 3 mesi gratis con Crunchyroll Premium, ecco come fare

Avete sempre voluto provare Xbox Game Pass per PC, ma per un motivo o per un altro non lo avete mai fatto? Bene, perché se siete abbonati a Crynchyroll Premium (oppure se vi trovate nel periodo Free Trial del Premium) potete provare Xbox Game Pass per PC gratis per ben tre mesi. Ecco tutti i dettagli.

Se siete già abbonati a Crunchyroll Premium, servizio che a 4,99 euro mensili permette di guardare gli anime in HD e senza pubblicità, avete automaticamente diritto alla prova di 3 mesi di Xbox Game Pass per PC, quindi non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare l'accesso e seguire la procedura guidata. Se non siete abbonati a Crunchyroll Premium, potete ugualmente ottenere il codice per la prova di 3 mesi di Xbox Game Pass per PC avviando gratuitamente la Free Trial di Crunchyroll Premium: in tal caso, recatevi sulla medesima pagina e premete il pulsante giallo con sopra scritto "Prova il premium di Crunchyroll". La prova gratuita potrà essere cancellata in ogni momento.

Tenete ben presente che i tre mesi di Xbox Game Pass per PC possono essere riscattati solo da coloro che non sono mai stati iscritti a Xbox Game Pass per PC o Xbox Game Pass Ultimate. È previsto un solo codice per persona. La promozione è valida fino al 31 ottobre 2021, mentre la scadenza dei codici è fissata al 30 novembre 2021. I codici per la prova di 3 mesi di Xbox Game Pass per PC vanno riscattati sul sito di Microsoft: bisogna inserire i propri dati di pagamento, inoltre viene automaticamente attivato il rinnovo di Xbox Game Pass per PC al termine dei tre mesi, ma può essere disattivato in qualsiasi momento. Qui trovate la risposta a tutte le vostre domande.