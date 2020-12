Xbox Game Pass PC: abbonamento 3 mesi a prezzo scontato su Amazon.it

Se avete un PC e state cercando un modo per giocare tanto spendendo poco, allora Xbox Game Pass è la soluzione. Il servizio in abbonamento di Microsoft offre una libreria di oltre cento giochi in continua espansione liberamente accessibile da tutti gli iscritti al servizio.

Normalmente Xbox Game Pass per PC viene offerto a 9,99 euro al mese, ma in questi giorni è possibile risparmiare ulteriormente grazie ad Amazon.it e le sue offerte di Natale. Il noto sito di e-commerce sta offrendo l'abbonamento trimestrale di Xbox Game Pass per PC a 19,98 euro, con uno sconto del 33% sul prezzo pieno di 29,99 euro. In sostanza, potete acquistare tre mesi al costo di due.

Avete tempo fino al 26 dicembre per approfittare di quest'offerta, dopodiché non sarà più disponibile. Specifichiamo inoltre che si tratta di un acquisto digitale, al termine delle transazione vi verrà immediatamente consegnato un codice da riscattare sul Microsoft Store.

Negli ultimi giorni il catalogo di Xbox Game Pass per PC si è espanso dando il benvenuto a giochi come Among Us, The Dark Pictures Anthology Man of Medan, Call of the Sea e MotoGP 20, che sono andati ad unirsi a DOOM Eternal e Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva, giusto per citarne alcuni.