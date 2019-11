Xbox Game Pass PC accoglie Metro 2033 Redux e saluta 3 giochi

Oggi 7 novembre, Xbox Game Pass per PC ha accolto nel suo catalogo Metro 2033 Redux, primo capitolo - in versione riveduta e corretta - della saga sviluppata da 4A Games e partorita dalla mente dello scrittore Dmitrij Gluchovskij.

In Xbox Game Pass per PC è disponibile da diverso tempo anche Metro Exodus, terzo e ultimo capitolo della serie. Se non lo avevate ancora cominciato poiché completamente estranei al franchise, adesso avete l'opportunità di vivere fin dall'inizio, nei panni di Artyom, l'avventura ambientata nelle profondità di una Mosca post-apocalittica. Metro 2033 Redux va così ad unirsi agli altri quattro giochi arrivati in Xbox Game Pass per PC nelle ultime due settimane, ovvero The Outer Worlds, Felix The Reaper, Descenders e Day by Daylight.

Purtroppo, oltre ai giochi in arrivo, ce ne sono anche alcuni in partenza. Il 15 novembre verranno rimossi definitivamente dal catalogo The Surge, Pony Island e e Tyranny – Gold Edition. Se li state giocando, vi consigliamo di portarli a termine prima che vengano rimossi. Ne approfittiamo per ricordarvi che Xbox Game Pass per PC è ancora in fase Beta, e può essere sottoscritto a soli 3,99 euro mensili. I nuovi iscritti possono usufruire di un mese di prova gratuita di 1 euro.

In vista dell'imminente Black Friday, Microsoft ha anche lanciato un'offerta in collaborazione con Alienware. Tutti i giocatori che acquisteranno un PC del noto marchio, riceveranno in regalo tre mesi di Xbox Game Pass per PC. Tutti i dettagli sull'offerta sono reperibili a questo indirizzo, ma per il momento è attiva solamente negli USA e non sappiamo se verrà proposta anche in Italia.