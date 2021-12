Xbox Game Pass su PC, addio: benvenuto PC Game Pass!

Contestualmente all'annuncio di quattro nuovi giochi in arrivo nel catalogo Xbox Game Pass al Day One, il palco dei The Game Awards 2021 ha palesato un ulteriore novità per il servizio.

Nella sua declinazione per PC, il piano di abbonamento Microsoft ha infatti cambiato ufficialmente denominazione. Precedentemente conosciuto come "Xbox Game Pass per PC", quest'ultimo è ora conosciuto con il più semplice "PC Game Pass". Con il cambio di nome, si modifica anche il logo ufficiale del servizio, che potete ammirare nell'immagine di apertura a questa news. Al suo interno, come potete facilmente verificare, continua ad essere presente il logo Xbox, che accompagna la nuova denominazione ufficiale.

Ad annunciare la modifica è stato lo stesso account Twitter ufficiale del servizio, che ha ironicamente reso disponibile le "note della patch" apportata a Xbox Game Pass per PC. L'update, sottolinea il team Microsoft, ha semplicemente modificato il nome e il logo del servizio sulla piattaforma: nessun altro cambiamento coinvolgerà il nuovo PC Game Pass. A parte il nome, dunque, tutto resta esattamente identico, dal prezzo alle modalità di fruizione, passando per i contenuti dell'abbonamento.

In seguito alla premiazione di It Takes Two come Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2021, cogliamo l'occasione per ricordare che l'apprezzata produzione è ora disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass.