Xbox Game Pass PC: Age of Empires 3 e gli altri giochi di ottobre sono disponibili

Il catalogo di Xbox Game Pass in versione PC si è oggi aggiornato con una nuova ondata di titoli che tutti gli abbonati possono scaricare e giocare senza costi aggiuntivi.

Effettuando l'accesso all'applicazione Xbox per Windows 10 potete infatti procedere al download dei seguenti giochi:

Age of Empires III: Definitive Edition

Heave Ho

Katana Zero

Tales of Vesperia: Definitive Edition

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse

Vi ricordiamo che alcuni di questi giochi sono inclusi esclusivamente nella versione PC dell'Xbox Game Pass e non possono essere quindi scaricati dagli utenti console. Nello specifico Age of Empires III: Definitive Edition ed Heave Ho non sono compatibili con le console della famiglia Xbox e non possono nemmeno essere giocati tramite xCloud dagli abbonati all'edizione Ultimate del servizio Microsoft.

A proposito di novità disponibili al download, vi ricordiamo che Doom Eternal è entrato a far parte della libreria di Xbox Game Pass per console ed entro la fine dell'anno potrà essere giocato anche dagli utenti PC grazie alla recente acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft.

