Xbox Game Pass PC: annunciati quattro nuovi giochi in arrivo al day one

Continuano ad arrivare senza sosta gli annunci degli scoppiettanti Game Awards 2021. Esattamente come promesso qualche giorno fa, ecco una nuova lista di giochi che si apprestano ad aggiungersi al catalogo di Xbox Game Pass per PC al day one.

L'annuncio è arrivato nel corso della cerimonia condotta da Geoff Keighley, ed è stato poi confermato da un simpatico post pubblicato sui profili social di Microsoft. Come potete osservare più in basso, i giochi in arrivo su Xbox Game Pass per PC al day one sono: Sniper Elite 5, il prossimo capitolo della serie shooter in prima persona di Rebellion; Pigeon Simulator, che vi permetterà di indossare le vesti di un pennuto imbizzarrito; Trek to Yomi, il nuovo action game degli autori di Shadow Warrior che ricorda Ghost of Tsushima in 2D; ed un gioco non ancora annunciato sviluppato da Hugecalf Studios. Cosa ne pensate di questi titoli in arrivo nel catalogo del Game Pass per PC?

Microsoft si è resa già grande protagonista dei Game Awards 2021 con la prima presentazione del gameplay di Senua's Saga: Hellblade 2, sequel della serie curata da Ninja Theory. Collegatevi al canale di Everyeye.it per non perdervi i prossimi annunci in arrivo dalla cerimonia di Keighley.