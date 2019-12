Xbox Game Pass su PC: annunciati i videogiochi gratis della prima metà di dicembre 2019

Dopo aver assistito alla presentazione dei giochi Xbox Game Pass di dicembre su console, Major Nelson e i canali social della divisione Xbox di Microsoft ci invitano a scoprire i videogiochi PC in arrivo su Game Pass da qui a metà dicembre.

Nel ricordarci il lancio di Halo Reach su PC (e Xbox One), i rappresentanti della casa di Redmond stilano la lista dei prossimi titoli in arrivo nel catalogo del servizio in abbonamento su PC, pur senza annunciare le date di arrivo esatte dei singoli giochi (salvo alcune eccezioni).

Nel mese di dicembre, gli appassionati di PC gaming iscritti al Game Pass potranno scaricare gratuitamente lo strategico Age of Wonder Planetfall, il "flipper roguelike" Demon's Tilt (sin dal lancio, previsto per il 6 dicembre), il gestionale ad ambientazione storica Europa Universalis IV e il card game Faeria. Ma non è tutto.

Sempre nel corso dell'ultimo mese del 2019, gli abbonati a Xbox Game Pass su PC potranno rimpolpare la propria ludoteca digitale con Farming Simulator 17, il funambolico platform votato alla cooperativa Human Fall Flat, lo sparatutto in salsa horror Metro Last Light Redux, l'avventura arcade My Friend Pedro e l'horror Pathologic 2 (in questo caso, il titolo sarà disponibile a partire dal 12 dicembre).