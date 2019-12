Xbox Game Pass per PC dà il benvenuto a due nuovi giochi

Microsoft non si è dimenticata degli utenti PC, e dopo aver aggiunto quattro nuovi giochi a Xbox Game Pass per console, ha rimpolpato anche il catalogo del servizio equivalente per Windows 10.

A partire da oggi 19 dicembre gli abbonati a Xbox Game Pass per PC possono scaricare senza alcun costo aggiuntivo due nuovi giochi, ovvero Infinifactory (1,54 GB) e Phoenix Point (20,54 GB). Il primo è un puzzle sandbox realizzato dai creatori di SpaceChem e Infiniminer, in cui i giocatori sono chiamati a fabbricare e assemblare degli oggetti destinati a mondi alieni, cercando di non morire nel processo. Phoenix Point, invece, è un gioco di strategia a turni con un peculiare sistema di mira libera sviluppato sotto sotto l'egida del papà della serie di XCOM. L'arrivo in Xbox Game Pass era previsto per lo scorso 3 dicembre (giorno in cui è regolarmente stato pubblicato su Epic Games Store), ma per alcuni problemi legali l'uscita è stata posticipata di due settimane.

In questi giorni, intanto, gli abbonati a Xbox Game Pass per console hanno ricevuto The Witcher 3: Wild Hunt, Pillars of Eternity Complete Edition, Untitled Goose Game e il quinto e ultimo episodio della seconda stagione di Life is Strange 2.