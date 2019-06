Xbox Game Pass su PC: Beta già presente sullo store Microsoft, con dettagli sul prezzo

Proprio recentemente, Microsoft aveva annunciato la decisione di far approdare l'apprezzato servizio Xbox Game Pass su PC. I primi dettagli in merito sono ora apparsi sullo store italiano della Casa di Redmond.

Nella pagina dedicata alla fase Beta del servizio "Xbox Game Pass PC Games", troviamo infatti già riferimenti a prezzo e giochi disponibili. Ad ora, viene indicato che i videogiocatori interessati potranno aderire all'abbonamento al costo complessivo di 3,99 euro al mese. Attualmente, figura come attivo uno sconto di ben il 75%, che porta il prezzo del servizio ad unicamente 1 euro. Nella descrizione del servizio presente sullo store possiamo leggere: "Ottieni accesso illimitato a oltre 100 giochi dal tuo PC Windows 10 a un prezzo mensile ridotto. Con nuovi giochi aggiunti ogni mese, avrai sempre qualcosa di nuovo a cui giocare. ". Come parte dell'offerta sono inoltre indicati sconti esclusivi su giochi ed add-on. In riferimento al catalogo di titoli dell'Xbox Game Pass PC Games, segnaliamo che nella categoria "Coming Soon" fanno la loro comparsa giochi molto attesi, tra i quali Gears 5 ed Ori and the Will of the Wisp, oltre alla Halo: The Master Chief Collection.



Approfittiamo della news per segnalare inoltre ai lettori che proprio quest'oggi, domenica 9 giugno, sono state annunciate nuove aggiunte al catalogo Xbox Game Pass ed una promozione per l'abbonamento Ultimate.