Xbox Game Pass su PC: che ci fa un castoro insieme a Shroud nello spot TV?

Nell'ultima, singolare campagna promozionale lanciata da Microsoft per promuovere Xbox Game Pass su PC, la casa di Redmond piazza lo streamer di Mixer Shroud su di un finto deltaplano per cimentarsi alle sfide offerte dalla Master Chief Collection di Halo insieme, ebbene sì, a un castoro!

L'assurda scena ricreata dalla macchina promozionale di Microsoft, com'è ovvio, è finta e il messaggio che si tenta di trasmettere all'attonito spettatore dello spot è esattamente quello: non bisogna per forza allestire una postazione gaming "esagerata" per accedere al catalogo del servizio in abbonamento di Xbox Game Pass ma basta un semplice PC con sistema operativo Windows 10.

Una volta svelato il trucco della computer grafica, e mostrato Shroud appeso come un salame nel bel mezzo di una sala di registrazione, la divisione Xbox di Microsoft offre agli utenti una veloce panoramica sui principali titoli accessibili su PC abbonandosi al Game Pass.

Nello spot vediamo così scorrere velocemente le immagini di Forza Horizon 4, Gears Tactics, Bleeding Edge, Ori and the Will of the Wisps, Final Fantasy XV Royal Edition, Sea of Thieves, Minecraft Dungeons e dello stesso Halo, in rappresentanza degli oltre 100 videogiochi fruibili "gratuitamente" su PC abbonandosi al servizio. Allacciate le cinture al castoro e date un'occhiata all'ultimo, folle spot TV dedicato a Xbox Game Pass!