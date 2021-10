Xbox Game Pass PC: non solo Destiny 2 Oltre la Luce, arrivano pure Forsaken e Shadowkeep

Nella lista dei nuovi giochi di ottobre per Xbox Game Pass figura anche Oltre la Luce, la più recente espansione di Destiny 2, nella sua versione per PC. Tuttavia, sembra che Microsoft abbia in serbo anche dell'altro per tutti i suoi abbonati...

Oltre la Luce non sarà l'unica espansione di Destiny 2 ad arrivare in Xbox Game Pass per PC. Sebbene sia la sola ad essere stata menzionata nell'elenco dei giochi di ottobre, un recente tweet della casa di Remond ha lasciato chiaramente intendere che il 12 ottobre verranno messe a disposizione anche le espansioni I Rinnegati e Ombre dal Profondo. Come potete vedere in calce a questa notizia, il tweet in questione recita: "Aspettando pazientemente l'aggiunta di Ombre dal Profondo, I Rinnegati e Oltre la Luce alla libreria". Ad accompagnarlo c'è l'emote di un guardiano che si siede pazientemente ad attendere.

In questo modo, l'offerta di Xbox Game Pass per PC andrà ad allinearsi a quella per console (che include tutte e tre le espansioni di Destiny 2 già da diverso tempo ormai), permettendo anche ai possessori di Personal Computer di recuperare tutti i pezzi di storia mancanti prima del lancio de La Regina dei Sussurri, la prossima grande espansione di Destiny 2 fissata per il 22 febbraio 2022.

L'inclusione de I Rinnegati, inoltre, capita a fagiolo, dal momento che quest'espansione e una delle sue location (la Riva Contorta) andranno a finire nel deposito di Destiny 2 quando verrà pubblicata la nuova espansione, diventando di conseguenza ingiocabili a tempo indeterminato.