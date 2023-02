Xbox Game Pass per PC si espande e arriva in 40 nuovi paesi

Dal 28 febbraio, PC Game Pass è disponibile in 40 nuovi paesi in versione Test Preview ad un prezzo speciale per un periodo limitato di tempo, al termine della fase di test l'accesso l'abbonamento farà il suo debutto in via ufficiale in decine di paesi di tutto il mondo.

La lista dei nuovi territori pronti ad ospitare PC Game Pass include Albania, Algeria, Marocco, Costa Rica, Egitto, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Nicaragua, Paraguay, Romania, Serbia, Slovenia e Tunisia:

Albania

Algeria

Bahrain

Bolivia

Bosnia Herzegovina

Bulgaria

Costa Rica

Croazia

Cipro

Ecuador

Egitto

El Salvador

Estonia

Georgia

Guatemala

Honduras

Kuwait

Libia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Malta

Moldavia

Montenegro

Marocco

Nicaragua

Macedonia del Nord

Oman

Panama

Paraguay

Peru

Qatar

Romania

Serbia

Slovenia

Tunisia

Ucraina

Uruguay

Per il primo mese, PC Game Pass sarà disponibile a prezzo ridotto, al termine della fase di test il prezzo standard verrà applicato a tutti gli abbonati dei nuovi paesi. Sicuramente una buona occasione in vista dell'arrivo di giochi come Minecraft Legends ad aprile, Redfall a maggio e di tutte le esclusive Xbox previste nel corso del 2022, come Forza Motorsport e Starfield.

A febbraio e marzo escono una valanga di giochi su Game Pass, recentemente è stato pubblicato Atomic Heart mentre all'inizio del prossimo mese farà il suo debutto Wo Long Fallen Dynasty, il nuovo gioco del Team Ninja disponibile sin dal day one nell'abbonamento Microsoft.

Xbox Game Pass Friends & Family potrebbe essere la grande novità Xbox Game Pass per il 2023, al momento però il piano di abbonamento famiglia non è ancora disponibile in Italia.