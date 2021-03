Xbox Game Pass PC: Fallout 4 GOTY e Skyrim Special Edition arrivano il 12 marzo?

Proprio come promesso soltano pochi giorni fa, ecco che Microsoft si appresta ad arricchire il catalogo di Xbox Game Pass con l'arrivo di alcuni dei titoli più iconici di Bethesda Softworks, la storica compagnia di sviluppo ora facente ufficialmente parte degli Xbox Game Studios.

Come segnalato all'interno del tweet pubblicato dal solito Nibel che trovate in calce alla notizia, sia Fallout 4 G.O.T.Y. Edition che Skyrim Special Edition sono apparsi sul Microsoft Store con data di pubblicazione fissata a venerdì 12 marzo. Una notizia che lascia spazio a pochi dubbi: entrambi i ruolistici verranno con tutta probabilità aggiunti all'interno dell'Xbox Game Pass per PC. Si tratta di una grande novità per gli abbonati, che potranno godersi due mastodontici GDR nelle loro rispettive edizioni complete.

Sono questi dunque i primi risvolti positivi scaturiti dell'acquisizione di Microsoft nei confronti di Bethesda e ZeniMax Media. È ormai chiaro da tempo come la strategia a lungo termine del colosso di Redmond preveda il Game Pass al centro di ogni mossa strategica, e aggiungere gli acclamati titoli di Bethesda non farà altro che incrementare il già notevole valore dell'offerta. Come se non bastasse, i nuovi rumor suggeriscono il futuro arrivo di numerosi giochi Ubisoft all'interno del servizio.

La gigantesca operazione di acquisizione da parte di Microsoft, del valore di 7.5 miliardi di dollari, farà sì che alcuni dei futuri giochi Bethesda arriveranno esclusivamente su PC Windows e Xbox, come dichiarato recentemente da Phil Spencer. Al momento non è però chiaro se produzioni già annunciate come The Elder Scrolls VI e Starfield verranno distribuite come multipattaforma o se invece giungeranno soltanto sulle piattaforme Microsoft.