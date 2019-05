Xbox Game Pass su PC: ecco la lista con tutti i videogiochi confermati

Come ha recentemente confermato il boss della divisione Xbox Phil Spencer, il servizio in abbonamento di Xbox Game Pass arriverà su PC e permetterà a tutti gli appassionati di videogiochi su PC Windows 10 di fruire dei titoli presenti nel catalogo in continua evoluzione del popolare progamma di Microsoft.

Quali saranno allora i giochi che saranno accessibili su PC dagli iscritti al "nuovo" Game Pass? I colleghi di Windows Central hanno provato a rispondere a questo importante quesito studiando nel dettaglio tutti i videogiochi attualmente presenti nella ludoteca digitale del Game Pass su Xbox One.

La lista stilata dagli autori di WC comprende perciò i titoli che rientrano già nel programma Xbox Play Anywhere e quelli che, seppur non essendo ancora stati commercializzati, sono comunque destinati ad approdare nel Game Pass sia su Xbox One che su PC Windows 10 in funzione delle ultime dichiarazioni di Spencer in merito ai giochi attualmente in sviluppo presso le sussidiarie di Xbox Game Studios.

Xbox Game Pass su PC: giochi già disponibili

ARK: Survival Evolved

Crackdown 3

Disneyland Adventures

Forza Horizon 4

Gears of War 4

Halo Wars 2

Halo Wars Definitive Edition

Hello Neighbor

ReCore

Ruiner

Rush: A Disney-Pixar Adventure

Sea of Thieves

Snake Pass

State of Decay 2

Super Lucky's Tale

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

Xbox Game Pass su PC: giochi attesi al lancio in futuro

Age Of Empires: Definitive Edition

Age Of Empires II: Definitive Edition

Age Of Empires III: Definitive Edition

Ashen

Battletoads

Gears 5

Gears Tactics

Halo Infinite

Halo: The Master Chief Collection

Ori and the Will of the Wisps

Produttori e sviluppatori coinvolti

Bethesda

Deep Silver

Devolver Digital

Paradox Interactive

SEGA

Maggiori dettagli sulle tempistiche di lancio, sui titoli presenti nel catalogo e sulle modalità di accesso al servizio saranno comunicati dalla casa di Redmond durante la conferenza Microsoft all'E3 2019 che seguiremo dalle ore 22:00 di domenica 9 giugno su queste pagine.