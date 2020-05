Xbox Game Pass PC: a maggio arrivano Minecraft Dungeons e Plebby Quest

Dopo averci svelato tutte le novità in arrivo a maggio 2020 su Xbox Game Pass per console, Microsoft ha aggiornato il proprio sito ufficiale per proporre anche agli abbonati PC l'elenco dei prodotti in arrivo e quelli in uscita dal catalogo.

Ecco di seguito le principali novità che si aggiungeranno alla libreria PC del Game Pass negli ultimi giorni del mese:

Alan Wake

Cities: Skylines – Windows 10 Edition

Plebby Quest: The Crusades

Minecraft Dungeons

Ad eccezione dell'attesissimo spin-off del titolo Mojang che propone un gameplay in stile Diablo, tutti gli altri giochi possono già essere scaricati e giocati da chiunque possieda un abbonamento attivo alla versione PC o Ultimate del Game Pass attraverso l'applicazione di Windows 10 che prende il nome di "Xbox (beta)".

Questi sono invece i giochi che il 29 maggio abbandoneranno il catalogo PC del Game Pass:

Brothers: A Tale of Two Sons

Hydro Thunder Hurricane

Old man’s Journey

Opus Magnum

Stealth Inc 2

Vi ricordiamo che Minecraft Dungeons arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 26 maggio 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco si aggiungerà sin dal day one alla libreria di Xbox Game Pass e gli abbonati PC potranno iniziare a giocarci dalle ore 10:00 italiane del prossimo martedì.