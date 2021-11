Xbox Game Pass PC in offerta: 10 euro di sconto per il Black Friday

Nuova offerta Xbox Game Pass per PC su Amazon: l'abbonamento trimestrale costa 19.99 euro invece di 29.99 euro, con uno sconto di 10 euro rispetto al prezzo di listino, equivalente ad un risparmio del 33% sul prezzo dell'abbonamento per tre mesi.

Potete comprare l'abbonamento Xbox Game Pass PC 3 Mesi a 19.99 euro su Amazon, si tratta di un codice digitale e dunque lo riceverete subito dopo il pagamento senza bisogno di attendere l'arrivo della cartolina da grattare al proprio domicilio.

L'abbonamento Xbox Game Pass per PC vi permetterà di accedere ad una vasta selezione di giochi per Xbox su Personal Computer e ovviamente di poter giocare con tutte le esclusive Microsoft sin dal day one, il catalogo è molto ampio e include giochi come Flight Simulator, Age of Empires 4, Forza Horizon 5 e il prossimo Halo Infinite, solamente per citarne alcuni.

Da notare come l'abbonamento in questione non includa i vantaggi di Game Pass Ultimate e dunque non permette di accedere ai giochi del catalogo EA Play di Electronic Arts come FIFA, Mass Effect, Unravel, Need for Speed, NFL e tanti altri titoli dell'azienda americana. L'offerta è valida solamente per un periodo limitato, trattandosi di un codice digitale non ci sono rischi legati all'esaurimento delle scorte disponibili.