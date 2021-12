Xbox Game Pass PC: quattro giochi disponibili al day one saranno annunciati ai TGA 2021

Si avvicina sempre più l'atteso momento dei Game Awards 2021 e, come ogni anno, tante sono le sorprese che attendono gli appassionati del mondo videoludico. Sembra proprio che tra queste troveremo qualcosa di molto interessante per gli abbonati a Xbox Game Pass per PC.

Come ci confermano direttamente i canali social di Microsoft, il servizio di gaming on demand si prepara ad accogliere altri quattro giochi disponibili sin dal day one all'interno del catalogo su PC. Con il solito tono ironico e scherzoso, la casa di Redmond evita ovviamente di rovinarci la sorpresa e rimanda l'appuntamento ai TGA 2021.

"Salve Team! Informazioni estremamente confidenziali! Durante i Game Awards annunceremo quattro giochi aggiuntivi disponibili al lancio su Game Pass per PC, che si aggiungeranno alla nostra già ricca lineup", recita la mail "riservata" condivisa su Twitter da Xbox. Come ricordato all'interno del cinguettio, ci sono già diversi titoli pronti a sbarcare nel catalogo al day one: Total War: Warhammer 3, Redfall, Stalker 2: Heart of Chernobyl, Atomic Heart, Slime Rancher 2, A Plague Tale Requiem, Starfield, Pupperazzi, Space Warlord Organ Trading Simulator, Replaced, Somerville, Eiyuden Chronicle: Rising e Scorn.

Per saperne di più non ci resta che seguire l'evento presentato da Geoff Keighley che si terrà nella notte tra il 9 e il 10 dicembre. Noi di Everyeye.it saremo live su Twitch giovedì 9 dicembre dalle ore 15:00 per una maratona che ci condurrà fino alla fine della kermesse.