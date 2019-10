Xbox Game Pass su PC: The Outer Worlds guida la lista dei giochi in arrivo a Ottobre

Una volta occupatisi dell'annuncio dei nuovi giochi Xbox One del Game Pass che entreranno nel catalogo digitale dell'abbonamento su console entro la prima metà di ottobre, i curatori dei profili social ufficiali di Xbox Game Pass stilano la lista dei titoli in arrivo su PC nel corso del mese di ottobre 2019.

In base alle informazioni condivise dalla casa di Redmond, gli utenti che sono iscritti a Xbox Game Pass e lo utilizzano su PC Windows 10 potranno rimpolpare la propria ludoteca digitale con titoli come The Outer Worlds, Minit, Lonely Mountains Downhill, State of Mind, F1 2018, Saints Row IV Re-Elected e Stellaris. Tolto The Outer Worlds, il cui approdo nel Game Pass coinciderà con la data di lancio dell'ambizioso GDR di Obsidian, ossia per il 25 ottobre prossimo su PC, PS4 e Xbox One, non conosciamo il giorno in cui potremo effettuare il download degli altri titoli annunciati da Microsoft.

Sempre grazie all'ultimo aggiornamento della divisione Xbox sui prossimi giochi in arrivo su PC, scopriamo infine che il soulslike a tinte oscure Sinner Sacrifice for Redemption sarà l'unico titolo destinato a uscire dal Game Pass entro la fine del mese.

A chi ci segue ricordiamo inoltre che tra i giochi PC del Game Pass di Ottobre messi recentemente a disposizione da Microsoft per tutti gli abbonati al servizio ci sono anche Dishonored 2 e Cities Skylines Pearls from the East. Ancora nessuna notizia, invece, per quanto riguarda l'estensione della promozione attualmente attiva solo in USA e UK che offre sei mesi di Spotify Premium in regalo a chi si iscrive a Xbox Game Pass Ultimate.