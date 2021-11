Xbox Game Pass PC: tre mesi a 9.99 euro su Amazon, come aderire alla promo Black Friday

Su Amazon l'abbonamento trimestrale Xbox Game Pass per PC è in sconto a 19.99 euro per il Black Friday ma c'è una seconda promo che vale la pena segnalare e che vi permetterà di abbonarvi per tre mesi al prezzo di 9,99 euro. Come? Ve lo spieghiamo subito.

Tutto quello che dovrete fare è acquistare su Amazon un prodotto o un accessorio valido per aderire alla promozione "-66% su Game Pass PC" seguendo queste indicazioni:

"Fino al primo dicembre 2021 quando acquisti un accessorio di gioco per PC idoneo venduto e spedito da Amazon riceverai uno sconto valido per un abbonamento Xbox Game Pass per PC 3 Mesi. Hai tempo 14 giorni per riscattare la promozione utilizzando il codice di sconto che ti invieremo via email dopo aver completato l'acquisto un accessorio di gioco per PC idoneo."

Tra i prodotti aderenti troviamo ad esempio il PC All In One MSI Modern AM241TP a 949,99 Euro o ancora ADATA AGAMMIXS70B-1T-CS a 119.24 euro oppure le schede madri ASUS e MSI e tanti altri articoli della sezione PC e PC Gaming che potete trovare su Amazon come monitor, SSD, PC All In One e accessori. La promozione è valida per tutti gli ordini effettuati entro le ore 23:59 del primo dicembre 2021.