Xbox Game Pass: perché il cambio di nome su PC? Risponde Microsoft

Come sappiamo, da qualche settimana Xbox Game Pass su PC ha cambiato nome, divenendo PC Game Pass. La sostanza del servizio non cambia, tuttavia molti hanno trovato curiosa questa modifica e si sono chiesti il perché della decisione.

A dare una risposta al quesito è stato Jason Beaumont di Microsoft nel corso di un'intervista con ROG Global, e la spiegazione è molto più semplice di quanto si possa immaginare: per non creare confusione. Come spiegato da Beaumont, il nome originale, Xbox Game Pass per PC, sembrava infatti trarre in inganno gli utenti facendo credere loro che per utilizzare il servizio era comunque necessario possedere una Xbox. Ma per il resto non cambia nulla.

"C'è sempre lo stesso catalogo di giochi", dice Beaumont aggiungendo che "noi internamente lo abbiamo sempre chiamato PC Game Pass finché qualcuno non ha infine suggerito di chiamarlo così per tutti". Nulla di particolarmente strano o complesso dietro la mossa di Microsoft, dunque: si è voluto semplicemente rendere perfettamente chiaro a chiunque che il Game Pass include anche giochi per PC e che anch'esso viene regolarmente aggiornato con nuovi titoli esattamente come avviene su Xbox.

Restando in tema, ricordiamo che Mass Effect Legendary Edition arriva Xbox Game Pass da gennaio 2022, assieme ad altri titoli quali Spelunky 2 e Outer Wilds.