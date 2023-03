Xbox Game Pass perderà altri sette giochi a fine marzo

Prima di scoprire quali sono i nuovi giochi in arrivo in Xbox e PC Game Pass a fine marzo, ci tocca una notizia sicuramente meno piacevole. L'ultimo giorno del mese verranno rimossi dal catalogo altri sette giochi. Ecco quali sono.

La ciclicità di servizi come Xbox Game Pass è ormai ben nota: per un certo numero di giochi che arrivano, altri se ne vanno, anche se non è mai piacevole vederlo accadere. Sono ben sette i giochi verranno rimossi a fine mese, come svelato dall'ultimo aggiornamento dell'Xbox App per PC Windows 10/11 e dispositivi mobili.

Double Dragon Neon (Cloud e Console)

ClusterTruck (Cloud, PC e Console)

MLB The Show 22 (Cloud, Xbox One e Xbox Series X|S)

Power Rangers: Battle for the Grid (Cloud, PC e Console)

Kraken Academy!! (Cloud, PC e Console)

A Memoir Blue (Cloud, PC e Console)

Chinatown Detective Agency (Cloud, PC e Console)

oppure approfittate dello sconto del 20% riservato agli abbonati Game Pass per acquistare i giochi di vostro interesse in via definitiva, in questo modo diventeranno vostri per sempre e potrete continuarli a giocare anche dopo la rimozione dal catalogo.

Gli addii verranno sicuramente compensati con l'annuncio della seconda ondata di giochi di marzo per Xbox e PC Game Pass. Se le nostre previsioni sono corrette, dovrebbe avvenire nella giornata di martedì 21 marzo, che coincide con l'arrivo dell'ultimo titolo della prima ondata del mese, Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno.