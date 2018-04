Xbox Game Pass perderà 3 giochi dal suo catalogo a fine aprile

Il mese di aprile si sta lentamente avviando verso la sua conclusione, e dobbiamo prepararci nostro malgrado a salutare con lui anche tre titoli del catalogo di Xbox Game Pass. Il primo di essi è WWE 2K17, il capitolo precedente rispetto al più recente WWE 2K18, a cui qualche fan non vorrà certo rinunciare.

Si sa che all'uscita di un nuovo capitolo di un titolo sportivo tutti abbandonano quello precedente, e la stessa sorte capitata a WWE 2K17 tocca anche a NBA 2K17, che si prepara a lasciare il catalogo di Xbox Game Pass. Poco male comunque, visto che è già disponibile sugli scaffali dei negozi il suo successore, l'apprezzato NBA2K18.

La perdita più sostanziosa potrebbe essere quindi quella di Lumo, l'indie sviluppato da Rising Star Games che oltre ad essere stato scelto come titolo gratuito distribuito da Sony con il PlayStation Plus è riuscito anche a farsi strada per arrivare su Nintendo Switch.

Lumo vi metterà nei panni di un mago che si trova momentaneamente sprovvisto dei suoi poteri, e dovrà vagare per i vari dungeon in cerca di potenziamenti per sconfiggere i mostri e risolvere i puzzle. Un gioco spensierato, nel quale farete spesso i conti con la morte del protagonista, ma che consigliamo di provare a tutti i possessori dell'Xbox Game Pass.