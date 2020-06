Xbox Game Pass e perle nascoste: 10 giochi da recuperare assolutamente!

Il servizio di abbonamento proposto da Microsoft sta riscuotendo un grandissimo successo: forte di un catalogo in continua espansione, in grado di accogliere sia Indie sia grandi AAA, Xbox Game Pass conta oltre 10 milioni di abbonati.

Tra i pregi del servizio proposto dalla Casa di Redmond figura sicuramente la possibilità di dedicarsi all'esplorazione di nuovi generi e produzioni videoludiche. Il costo contenuto della sottoscrizione invoglia infatti gli abbonati a testare anche opere idealmente lontane dai propri gusti tradizionali o passate in sordina in momenti dell'anno che hanno visto arrivare sul mercato un ampio numero di grandi produzioni. Ma quali sono i titoli Xbox Game Pass da recuperare assolutamente?



Per guidarvi tra le pagine dell'immenso catalogo del servizio, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato, nel quale presentiamo dieci perle nascoste, pronte per essere scoperte dai giocatori abbonati al servizio. Spaziando tra l'oltretomba di West of Dead e Afterparty per arrivare alle galassie di Outer Wilds e The Outer Worlds, trovate la nostra selezione direttamente in apertura a questa news, o, come di consueto, sul Canale YouTube di Everyeye. Avete già giocato a questi titoli o sono nella vostrea lista dei desideri?



In chiusura, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutte le novità sui nuovi giochi Xbox Game Pass di giugno 2020.