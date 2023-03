Xbox Game Pass permette di sviluppare giochi altrimenti impossibili, per Tim Schafer

Nonostante persistano le discussioni riguardanti la sostenibilità del servizio in abbonamento, Xbox Game Pass continua a ricevere parole di elogio da parte di numerosi protagonisti dell'industria videoludica, Tim Schafer di Double Fine Productions incluso.

Divenuto noto per aver lavorato a The Secret of Monkey Island e a numerosi prodotti LucasArts prima di fondare Double Fine e dare vita a giochi come Psychonauts, Tim Schafer è uno degli autori più apprezzati dai videogiocatori. Secondo la sua opinione, Xbox Game Pass consente agli sviluppatori di essere più creativi e originali, e di rischiare con progetti che se venissero presentati normalmente ai publisher verrebbero immediatamente rifiutati.

"Game Pass ci consente di raggiungere persone che forse sarebbero state troppo nervose per spendere 70 dollari per una copia fisica", afferma a IGN.com. "Ma lo vedono, gli sembra davvero avvincente e dicono 'Oh, lo scaricherò e lo giocherò'. È un posto fantastico per noi, che ci ha cambiati, e penso che ci condurrà ad essere più simili a noi stessi e più creativi… Mi ha permesso di portare avanti progetti che avevo nel dimenticatoio, pensando: 'Non sarei mai in grado di proporlo a un publisher. Suona troppo strano.' E ora possiamo creare quei giochi, quindi diventeranno più strani, tutto qui".

Oltre a fornire un servizio in abbonamento che consente l'accesso a centinaia di giochi, alcuni dei quali al day one, sembra che Xbox Game Pass abbia quindi creato attorno a sé un nuovo spazio per giochi particolarmente originali e potenzialmente rischiosi come quelli prodotti da Double Fine. Sulle nostre pagine trovate la lista dei giochi che abbandonano il Game Pass a marzo, in attesa di conoscere la nuova infornata di nomi in arrivo nel catalogo.