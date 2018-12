Xbox Game Pass: PES 19 e tanti altri giochi disponibili a dicembre

Conclusisi i The Game Awards 2018, i vertici di Microsoft rispolverano il costume da Babbo Natale e annunciano a sorpresa l'ingresso nel catalogo di Xbox Game Pass di tanti nuovi videogiochi per dicembre che si aggiungono a quelli già approdati a inizio mese.

La nuova infornata di giochi propostaci dal colosso di Redmond copre ogni genere ludico e, grazie anche ai titoli annunciati a novembre e ai progetti svelati durante gli ultimi TGA, rende l'offerta di dicembre del Game Pass una delle più generose dal lancio del servizio avvenuto su Xbox One e Xbox One X nel maggio del 2017.

Tra i videogiochi che sono già entrati a far parte dell'offerta di dicembre di Xbox Game Pass, o che lo faranno a breve, citiamo inoltre The Gardens Between, Mutant Year Zero: Road to Eden, Ashen, Below e Kingdom Two Crowns.

Chi non è ancora abbonato al Game Pass e vuole cogliere questa occasione per rimpolpare la ludoteca digitale della propria Xbox One, da qui a fine anno può usufruire di una promozione che prevede la sottoscrizione mensile al servizio a solo 1 € (valida, ovviamente, solo per il primo mese).