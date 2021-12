Xbox Game Pass: da PES a Yakuza, ecco i giochi in uscita dal catalogo a dicembre

Come da prassi, contestualmente alla presentazione dei nuovi giochi Xbox Game Pass di dicembre arriva anche l'annuncio dei prossimi titoli destinati a lasciare il catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft.

L'elenco dei giochi che da fine mese non potranno essere più fruiti "gratuitamente" dagli abbonati al Game Pass, purtroppo, risulta essere particolarmente "doloroso" per gli appassionati di simulazioni calcistiche e di action adventure di stampo orientale.

Tra pochi giorni, infatti, la ludoteca di Xbox Game Pass dirà addio a eFootball PES 2021 e al terzetto di esperienze ruolistiche rappresentato da Yakuza 0, Yakuza Kiwami 1 e Yakuza Kiwami 2. Non meno "fastidioso", specie per chi ama le avventure grafiche vecchia scuola, sarà poi l'addio a The Little Acre, la piccola grande gemma indie firmata da Pewter Games Studios.

Sfogliamo allora l'elenco completo dei titoli che, di qui a breve, non saranno più accessibili dagli iscritti al Game Pass su PC e sistemi Xbox:

Giochi non più disponibili dal 31 dicembre 2021

Pro Evolution Soccer 2021 (Xbox e Cloud)

The Little Acre (Xbox e Cloud)

Yakuza 0 (PC, Xbox e Cloud)

Yakuza Kiwami 1 (PC, Xbox e Cloud)

Yakuza Kiwami 2 (PC, Xbox e Cloud)

Dal 31 dicembre, a prescindere dall'installazione o meno dei titoli in questione non sarà più possibile eseguirli "gratuitamente" tramite la propria sottoscrizione a Xbox Game Pass o al nuovo PC Game Pass. Il consiglio che rivolgiamo a chi desidera continuare a giocare ai titoli di cui sopra, perciò, è quello di completarli o, nel caso, di sfruttare il proprio abbonamento per ottenere uno sconto del 20% per l'acquisto dei singoli titoli interessati prima del loro addio al Game Pass.