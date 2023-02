Xbox Game Pass: quanto pesano e quando escono i nuovi giochi di febbraio?

Dopo un riscaldamento a base di Darkest Dungeon e Hot Wheels Unleashed, Microsoft ha svelato altri sei giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass da qui al 21 febbraio. Curiosi di scoprire quando escono esattamente e quanto spazio occupano sui dischi d'archiviazione delle vostre console? Allora continuate a leggerci!

Il pezzo forte della nuova ondata di giochi per Game Pass è senza ombra di dubbio Atomic Heart, promettente GDR d'azione ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica degli anni '50, tuttavia il programma prevede anche due riedizioni di giochi già usciti in passato e una serie di titoli di catalogo che sapranno fare la felicità dei fan dei generi di riferimento. Ecco quali sono, quando escono e quanto pesano i nuovi giochi di febbraio per Game Pass stando a ciò che è indicato sulle rispettive schede del Microsoft Store.

Madden NLF 23 (9 febbraio 2023) - 40,43 GB

(9 febbraio 2023) - 40,43 GB SD Gundam Battle Alliance (9 febbraio 2023) - 25,76 GB

(9 febbraio 2023) - 25,76 GB Mount & Blade II Bannerlord (14 febbraio 2023) - 45,35 GB

(14 febbraio 2023) - 45,35 GB Cities Skylines Remastered (15 febbraio 2023) - 14,86 GB

(15 febbraio 2023) - 14,86 GB Shadow Warrior 3 Definitive Edition (16 febbraio 2023) - 18,95 GB

(16 febbraio 2023) - 18,95 GB Atomic Heart (21 febbraio 2023) - 78,66 GB

Allora, i vostri dischi di archiviazione sono già pronti per accogliere le novità di febbraio? Se non lo sono, vi conviene cominciare a fare spazio, magari cancellando uno dei, ossia Besiege, CrossfireX, Infernax, Recompile, Skul: The Hero Slayer e The Last Kids of Earth.