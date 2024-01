Xbox Game Pass: quanto pesano e quando escono i giochi di gennaio 2024?

La prima infornata del 2024 per Xbox Game Pass è dietro l'angolo: ad aprire le danze ci pensa Hell Let Loose il 4 gennaio, ma ben presto seguiranno molti altri videogiochi. Curiosi di sapere quanto spazio dovete liberare sugli hard disk e gli SSD delle vostre Xbox? Ve lo diciamo noi!

Quando escono e quanto pesano i giochi di gennaio 2024?

Hell Let Loose su PC e Xbox Series X|S dal 4 gennaio: 41,01 GB

su PC e Xbox Series X|S dal 4 gennaio: Assassin’s Creed Valhalla su Xbox Series X|S, One e PC dal 9 gennaio: 120,18 GB

su Xbox Series X|S, One e PC dal 9 gennaio: Figment su Xbox Series X|S, One e PC dal 9 gennaio: 1,22 GB

su Xbox Series X|S, One e PC dal 9 gennaio: Super Mega Baseball 4 su Xbox Series X|S, One e PC dall'11 gennaio via EA Play: 21,59 euro

We Happy Few su Xbox Series X|S, Xbox One e PC dall'11 gennaio: 11,29 GB

su Xbox Series X|S, Xbox One e PC dall'11 gennaio: Resident Evil 2 Remake su Xbox Series X|S, One e PC dal 16 gennaio: 23,17 GB

su Xbox Series X|S, One e PC dal 16 gennaio: Those Who Remain su Xbox Series X|S, One e PC dal 16 gennaio: 11,39 GB

L'unico, vero peso massimo di gennaio 2024 è il gargantuesco Assassin's Creed Valhalla, che necessita di ben 120 GB di spazio libero, una dimensione ragguardevole anche per l'attuale epoca videoludica. Non avete così tanto spazio a disposizione e non sapete cosa cancellare dai vostri dischi di archiviazione? Allora sappiate che Valhalla può essere fruito anche via Cloud grazie ad un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate - esattamente come tutti gli altri videogiochi sopraelencati e e in arrivo nella prima gennaio 2024!