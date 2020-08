Xbox Game Pass: Phil Spencer promette grandi cose per il lancio di Series X

Nel corso dell'intervista a Phil Spencer sul canale Twitch di Gary Whitta, il boss di Xbox non si è limitato a commentare il posticipo di Halo Infinite, ma ha anche svelato qualche nuova informazione sul futuro di Xbox Game Pass.

Ecco le parole di Spencer sull'ormai sempre più apprezzato servizio Microsoft per PC e console:

"Posso dire che uno degli aspetti positivi dello showcase di maggio e del recente evento di luglio è stata la sempre maggiore importanza che abbiamo dato al Game Pass. Ogni volta che entriamo in contatto con i nostri clienti, comprendiamo come questo servizio possa giocare un ruolo fondamentale nella scelta di Xbox Series X come console di prossima generazione."

"Il nostro investimento per ampliare il catalogo di Game Pass continua ad essere importante. Prossimamente faremo dei grossi annunci riguardanti 'cose' in arrivo su Game Pass."

"Nel periodo di lancio di Xbox Series X continuerete a sentir parlare di console e Game Pass, dal momento che crediamo che questi due prodotti rappresentino insieme un valore aggiuntivo per i videogiocatori intenzionati a passare alla next-gen."

Insomma, ancora una volta viene evidenziata l'attenzione che Microsoft sta ponendo sul Game Pass, servizio che in prossimità del lancio della console potrebbe accogliere nel suo catalogo qualche grosso titolo delle terze parti, così da permettere a chiunque acquisterà la console di avere una sorta di bundle e risparmiare sull'acquisto del prodotto.

Sapevate che Xbox Series X arriverà a novembre?