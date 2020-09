Xbox Game Pass: Phil Spencer è sicuro, il servizio arriverà sui dispositivi Apple

Intervistato da CNBC sulla recente acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, Phil Spencer è tornato a parlare di Xbox Game Pass e della volontà di portarlo su una varietà di piattaforme tra cui i device targati Apple.

Dopo aver annunciato la fine dei test di Project xCloud sui dispositivi iOS a causa delle politiche restrittive di Apple, Phil Spencer è tornato sull'argomento confermando la volontà della divisione Xbox di portare il famoso servizio in streaming anche sui device della mela morsicata. Nel corso dell'intervista dedicata all'acquisizione di Bethesda, il boss di Xbox ha affermato: "Ci impegniamo a portare Game Pass su tutti i telefoni cellulari che esistono, compresi quelli Apple. Continueremo con la discussione e sono sicuro che arriveremo ad una soluzione".

Interrogato sulla presa di posizione contro Apple, Spencer ha poi dichiarato che il problema non è di origine finanziaria ma riguarda la natura stessa del servizio che al momento non sarebbe permesso nella forma originaria in cloud. Le intenzioni di Microsoft sembrano quindi chiare e la soluzione potrebbe essere più vicina di quanto pronosticato.

Intanto Xbox Game Pass festeggia il raggiungimento di 15 milioni di utenti, annunciando nel contempo che giochi del calibro di Starfield e The Elder Scrolls 6 saranno inclusi nel servizio dal day one.