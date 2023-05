Xbox Game Pass: il piacere della scoperta nello spot con Starfield e Redfall

Quasi a voler stemperare l'amarezza per il no della CMA all'affare Activision-Microsoft, la casa di Redmond solletica la curiosità della community verdecrociata pubblicando un nuovo video che mette in risalto il 'piacere della scoperta' provato dagli abbonati a Xbox Game Pass.

La macchina promozionale di Microsoft si rimette così in moto per ricordare agli appassionati di videogiochi che "è un buon momento per esplorare un posto nuovo. Perché aspettare? Ci sono centinaia di storie emozionanti e invitanti mondi virtuali che aspettano di essere visitati. Scopri il tuo prossimo gioco preferito con Game Pass".

Il messaggio che accompagna la pubblicazione di questo spot viene ripreso dalle scene del video, con una veloce rassegna delle avventure interattive già disponibili o destinate ad approdare nel catalogo di Xbox e PC Game Pass da qui ai prossimi mesi.

La clip spazia così dalle esclusive degli studi Xbox come Redfall, Starfield, Hi-Fi Rush o Forza Motorsport alle produzioni di terze parti come Lies of P, Valheim, Replaced, Party Animals, Exoprimals o Flintlock.

Vi lasciamo perciò al nuovo video promozionale di Microsoft e rimaniamo in attesa dell'annuncio dei giochi Xbox Game Pass di maggio.