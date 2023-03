Xbox Game Pass: il piano famiglia sta per arrivare negli USA?

Il piano famiglia Xbox Game Pass è stato lanciato lo scorso anno in alcuni mercati a scopo di test, tra cui la Colombia. Al momento il piano non è disponibile in Nord America e in Europa ma presto le cose potrebbero cambiare.

Xbox Game Pass Friends & Family sarebbe stato avvistato su Xbox Store, il costo sembra essere pari a 39.95 dollari al mese, questo piano può essere condiviso e utilizzato da un massimo di cinque persone e include tutti i benefit di Game Pass Ultimate, dunque anche gli abbonamenti Gold e EA Play.

Il prezzo può sembrare piuttosto alto ma si tratta in realtà di un offerta vantaggiosa se si divide il costo dell'abbonamento mensile per un massimo di cinque utenti. Al momento in ogni caso Microsoft non si è ancora pronunciata riguardo il debutto di Xbox Game Pass Friends & Family negli Stati Uniti o nei paesi europei e questo abbonamento resta per ora in fase di test solo in alcuni mercati selezionati.

Non è escluso che nei prossimi mesi la casa di Redmond possa rivelare in via ufficiale tutti i dettagli relativi al lancio del piano famiglia di Xbox Game Pass in altri territori, tra cui l'Europa, non ci resta che aspettare per saperne di più.