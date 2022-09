Xbox Game Pass: il Piano Famiglia è già disponibile in Italia?

Come ormai ben saprete, Microsoft ha ufficialmente dato il via ai test di Xbox Game Pass Friends & Family, ovvero il Piano Famiglia che consente a gruppi di utenti di condividere lo stesso abbonamento al servizio mensile. Ma è già possibile usufruire di questa offerta in Italia?

La risposta, purtroppo, è no. Il colosso di Redmond ha iniziato ad abilitare il suo Xbox Game Pass Friends & Family solo in alcuni territori e l'Italia non rientra fra questi. Ad oggi, infatti, è possibile abbonarsi al Piano Famiglia di Xbox Game Pass Ultimate, unico tier del servizio che vanta questa possibilità, esclusivamente in Colombia e nella Repubblica d'Irlanda. Ciò non significa che gli utenti italiani non potranno abbonarsi al Piano Famiglia, anzi: nelle prossime settimane, è molto probabile che i paesi coinvolti nell'iniziativa andranno aumentando e l'Italia potrebbe essere proprio uno dei territori nei quali sarà possibile abbonarsi a Xbox Game Pass Friends & Family a breve.

In attesa di scoprire quando gli utenti italiani potranno usufruire di questa interessante iniziativa, vi invitiamo a dare un'occhiata all'approfondimento che trovate sulle nostre pagine in merito a funzionamento e prezzi del Piano Famiglia di Xbox Game Pass Ultimate.