Xbox Game Pass Piano Famiglia: prezzo e come funziona la condivisione dell'abbonamento

Ormai è ufficiale, in alcuni paesi del mondo è arrivato Xbox Game Pass Friends & Family, una particolare versione dell'abbonamento targato Microsoft che permette ad un'intera famiglia di usufruire dei benefici del servizio. Ma come funziona e quanto costa? Scopriamolo insieme.

La prima importante informazione riguardante Xbox Game Pass Friends & Family, questo è il nome ufficiale del Piano Famiglia del servizio Microsoft, è che l'unico e solo abbonamento che può essere condiviso è quello del tier più elevato, ovvero Xbox Game Pass Ultimate. Una volta che un utente si abbona al Piano Famiglia, può invitare altri quattro utenti per fare in modo che tutti e cinque gli account possano godere di tutti i benefici di Xbox Game Pass Ultimate: questo significa che tutti gli utenti potranno giocare in streaming su dispositivi mobile, riscattare i giochi mensili di Xbox Live Gold, ottenere le ricompense esclusive e, ovviamente, l'accesso all'enorme catalogo di giochi che comprende anche quelli Electronic Arts. L'invito a far parte della famiglia può essere inviato via mail ma chi ha già un nucleo familiare sulle console della famiglia Xbox può fare in modo che l'abbonamento venga automaticamente condiviso con tutti gli elementi del gruppo.

Chiunque abbia un abbonamento attivo a Xbox Game Pass e si abbona a Friends & Family vedrà il suo periodo residuo convertito al nuovo piano. Per ogni mese di Game Pass Ultimate si otterranno 18 giorni di Friends & Family. Va precisato però che questa conversione vale esclusivamente per l'account principale della famiglia e non per gli altri, il cui abbonamento non viene convertito e non influisce in alcun modo sulla durata del Piano Famiglia.

Parlando invece del costo, Xbox Game Pass Friends & Family dovrebbe avere un costo di 21,99 euro al mese con possibilità di attivare il rinnovo automatico.