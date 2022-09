Xbox Game Pass, il Piano Famiglia è realtà! Primi test e dettagli sui prezzi

Dopo una lunga scia di rumor e leak, il sipario è stato finalmente alzato: Microsoft conferma ufficialmente l'esistenza del Piano Famiglia per Xbox Game Pass, il cui nome ufficiale è Game Pass Friends & Family Plan, e si prepara ai primissimi test per la nuova offerta del servizio in attesa del lancio globale.

Il Piano Famiglia consente a tutti gli abbonati di poter condividere i benefici di Xbox Game Pass con un massimo di altre quattro persone, che si tratti di familiari o amici. Per il momento è stato lanciato in prova in Colombia ed Irlanda, dove arrivano tra l'altro importanti conferme sui prezzi: per quanto riguarda il mercato europeo, infatti, il Friends & Family Plan costa 21,99 euro mensili, confermando in questo modo i leak sul prezzo di Xbox Game Pass Piano Famiglia diffusi nelle scorse settimane. Sebbene per il momento Microsoft non abbia fornito indicazioni ancora più precise, è estremamente probabile che i 21,99 euro irlandesi siano la cifra standard fissata per tutta l'Europa, dunque Italia compresa, non appena l'offerta sarà disponibile a livello internazionale.

Xbox ha inoltre spiegato come funziona il Piano Famiglia attraverso le FAQ sul proprio sito ufficiale, rivelando interessanti dettagli: ad esempio, gli utenti potranno far parte soltanto di un singolo gruppo familiare alla volta, e in caso si voglia passare ad un altro gruppo, si potrà farlo soltanto due volte all'anno. Chi crea il gruppo iscrivendosi al Friends & Family Plan ne sarà il proprietario e potrà quindi decidere quali persone introdurre o rimuovere, oltre ad occuparsi dei pagamenti.

Chi ha già un abbonamento attivo ad Xbox Game Pass, Xbox Live Gold o EA Play potrà immediatamente convertire nel Piano Famiglia i giorni rimanenti, non dovendo dunque attendere fino alla scadenza dell'iscrizione. Le conversioni funzionano in questo modo:

30 giorni di Xbox Game Pass Ultimate diventano 18 giorni di Xbox Game Pass Friends & Family

30 giorni di Xbox Game Pass diventano 12 giorni di Xbox Game Pass Friends & Family

30 giorni di PC Game Pass diventano 12 giorni di Xbox Game Pass Friends & Family

30 giorni di Xbox Live Gold diventano 12 giorni di Xbox Game Pass Friends & Family

30 giorni di EA Play diventano 6 giorni di Xbox Game Pass Friends & Family

Attualmente Microsoft non ha ancora comunicato quando il Piano Famiglia verrà lanciato in tutta Europa e negli Stati Uniti, ma conferme in merito non tarderanno ad arrivare. Di certo attualmente è un periodo di grandi novità per il popolare servizio di Microsoft: Phil Spencer ha di recente confermato che i giochi Activision arriveranno su Xbox Game Pass non appena l'acquisizione sarà completata. Il futuro arrivo di giochi come Call of Duty, Diablo ed Overwatch è dunque assicurato.