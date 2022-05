Xbox Game Pass: piano famiglia e Ubisoft+ Classics in arrivo?

L'evento Xbox Bethesda Games Showcase 2022 in programma il 12 giugno potrebbe essere l'occasione giusta per svelare alcune novità legate a Xbox Game Pass, tra cui l'arrivo del piano famiglia e di Ubisoft+ Classics, almeno stando ad un rumor che circola in queste ore su Reddit e ResetERA.

Per quanto riguarda Ubisoft+ Classics, il servizio è stato annunciato solo per PS4 e PS5 e sarà incluso nei profili PlayStation Plus Extra e Premium dal 23 giugno. Non sappiamo se questo servizio arriverà anche su Xbox e magari su Game Pass mentre è certo che Ubisoft+ debutterà sulle console Xbox in futuro... che sia proprio l'evento di giugno il momento giusto per annunciare Ubisoft+ incluso nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, come accaduto per EA Play?

Altra novità potrebbe riguardare l'introduzione di un piano famiglia, al momento gli abbonamenti Xbox Game Pass (PC, Xbox o Ultimate) non possono essere ufficialmente condivisi o utilizzati da più persone con più profili, il piano famiglia permetterebbe dunque a più persone di accedere al profilo Game Pass da un solo account.

Sarà vero? E' presto per dirlo ma certamente durante lo showcase del 12 giugno ci sarà spazio anche per le novità a tema Game Pass, con il servizio che rappresenta sempre di più un punto cardine dell'ecosistema Xbox.