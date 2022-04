Xbox Game Pass: un picchiaduro 2D si aggiungerà presto al catalogo?

Proprio oggi è stato confermato l'arrivo a sorpresa di Bugsnax nel catalogo di Xbox Game Pass, ma stando agli indizi scovati dagli utenti in rete sembra che il servizio di gaming on demand di Microsoft potrebbe presto accogliere una novità ulteriore.

Come potete osservare tramite il post pubblicato dall'account Twitter Game Pass Counter, in diverse immagini ufficiali di Phantom Breaker: Omnia viene stranamente citato il nome di Xbox Game Pass. Il picchiaduro 2D in salsa anime, di cui vi abbiamo parlato nella nostra intervista su Phantom Breaker Omnia, è attualmente disponibile su PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e non c'è mai stata menzione esplicita riguardante la sua introduzione nel servizio di Microsoft. Questi avvistamenti, tuttavia, lasciano presagire che le cose potrebbero cambiare in futuro.

In tal senso, è interessante notare che pochi giorni fa è stato annunciato Phantom Breaker: Omnia Spicy Edition, ovvero un aggiornamento del picchiaduro con cui saranno introdotti nuovi commenti dell'Annunciatore, come potete constatare dando uno sguardo al trailer che trovate in apertura. Chissà, a questo punto, che l'arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass non possa coincidere con la pubblicazione di questo aggiornamento gratuito, previsto per la stagione estiva. Al momento non ci rimane che attendere nella speranza di ricevere presto novità.