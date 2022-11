Xbox Game Pass: pirati e calciatori, ecco i nuovi giochi dell'8 novembre

Il novembre di Xbox Game Pass prosegue all'insegna delle novità e delle grandi sorprese: scopriamo assieme i tre nuovi giochi appena approdati nel catalogo del servizio in abbonamento di casa Microsoft.

Xbox e PC Game Pass | Le novità dell'8 novembre

Football Manager 2023 (PC) - Day one

Football Manager 2023 Console Edition (Cloud, Console e PC) - Day one

Return to Monkey Island (Cloud, Console e PC)

Rinnovando una tradizione inaugurata dall'iterazione dello scorso anno, Football Manager 2023 (PC) e Football Manager 2023 Console Edition (Cloud, Console e PC) sono entrati a far parte del catalogo di Game Pass immediatamente al day-one. Il primo dei due, che rappresenta l'edizione di riferimento del nuovo gestionale di Sports Interactive, introduce un bel po' di novità, tra le quali spiccano una costruzione della squadra migliorata, il nuovo sistema della Fiducia dei Tifosi e le licenze ufficiali delle principali coppe europee, a partire dall'UEFA Champions League. La Console Edition, dal canto suo, riduce la complessità dell'esperienza concentrandosi su aspetti più immediati come mercato, tattiche e campo, e offrendo le funzionalità Xbox Play Anywhere per permettere ai giocatori di continuare la propria partita su qualsiasi dispositivo Microsoft.

Altrettanto gradita l'aggiunta di Return to the Monkey Island (Cloud, Console e PC), che arriva su Game Pass a meno di due mesi dal debutto ufficiale sul mercato. Seguito diretto di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, offre tutti gli elementi che hanno decretato il successo dei classici (enigmi intelligenti, eventi bizzarri e dialoghi brillanti) opportunamente affiancati da uno stile grafico rinnovato e dalle conquiste delle avventure moderne (interazioni contestuali, dialoghi ad albero interattivi e un sistema di inventario intuitivo). Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Return to Monkey Island.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che tra gli altri giochi per Xbox e PC Game Pass di novembre 2022 figurano pure Vampire Survivor, in arrivo giovedì, e le novità Pentiment e Somerville, al debutto il prossimo 15 novembre.