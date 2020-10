Xbox Game Pass Platinum: un nuovo tier con TV Stick per xCloud incluso

In una recente intervista concessa a The Verge, Phil Spencer ha avuto modo di parlare del futuro dei due servizi di punta di casa Xbox, xCloud e Game Pass.

Come reiterato più volte in passato, il boss di Xbox non intende più porre limiti legati agli hardware, offrendo agli utenti l'opportunità di fruire dei propri giochi preferiti in completa libertà e su quante più piattaforme possibili. Per questo motivo, in casa Xbox stanno pensando anche ad un TV Stick per xCloud, un oggetto simile a Chromecast che permetterebbe agli utenti di giocare ai titoli del catalogo sul televisore in streaming, senza possedere una console Xbox: "Penso che vedrete degli hardware a basso costo come parte del nostro ecosistema. Il primo esempio che mi viene in mente è uno stick per lo streaming, che potrebbe essere collegato al televisore di casa per giocare via xCloud".

Il lancio di questo nuovo hardware a basso costo sarebbe destinato ad essere accompagnato da un nuovo Tier per Xbox Game Pass. "Potete immaginare questo nuovo hardware incluso in una sottoscrizione di Game Pass che vi darebbe l'opportunità di giocare ai titoli xCloud in streaming su TV, comprando un controller". In un altro passo dell'intervista, questo nuovo tier di Game Pass è stato chiamato "Platinum". In sostanza, gli abbonati a Xbox Game Pass Platinum avrebbero il TV Stick incluso nella sottoscrizione, e l'unico oggetto che dovrebbero acquistare, se non ce l'hanno già, sarebbe il Controller Wireless Xbox. Si tratta di un modello molto simile a quello di un altro servizio proposto da Microsoft, Xbox All Access (non ancora disponibile in Italia), che offre una console Xbox Series (X oppure S) assieme ad un abbonamento ad Xbox Game Pass Ultimate.