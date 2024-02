Xbox Game Pass e PlayStation Plus: come sapere quali giochi stanno lasciando il catalogo

State per iniziare a giocare con uno dei tanti prodotti disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass o PlayStation Plus, ma avete paura che possa abbandonare il servizio a breve? Niente paura, poiché stiamo per spiegarvi come fare per verificare quali sono i giochi in uscita per i servizi in abbonamento di Sony e Microsoft.

PlayStation Plus Extra/Premium

Nel caso di PlayStation Plus, i giochi che fanno parte del catalogo Extra e Premium che stanno per lasciare il servizio possono essere controllati in un solo modo. Dal momento che tramite l'App PlayStation ufficiale e la versione browser del PS Store non è possibile fare questo tipo di verifica, occorre necessariamente accendere PlayStation 5. Dopo aver avviato la console, cliccate sull'icona del PlayStation Plus, poi usate R1 per spostarvi su Raccolte e poi scorrete fino a trovare l’ultima sezione intitolata Ultima occasione per giocare. Qui potrete vedere l'elenco completo dei giochi che a breve non saranno più disponibili per gli abbonati: per scoprire la data esatta in cui ogni singolo gioco abbandonerà il catalogo, occorre cliccarci sopra e leggere data e ora poco sotto la dicitura in giallo ‘Incluso nel catalogo dei giochi con il tuo abbonamento a PlayStation Plus’.

Xbox Game Pass

Se invece volete scoprire quali sono i giochi in procinto di lasciare il catalogo di Xbox Game Pass, sappiate che esistono svariati modi per farlo e alcuni di questi sono parecchio rapidi. Il primo sistema richiede di accendere la console Microsoft e visitare la sezione dedicata a Xbox Game Pass: scorrendo tra le varie sezioni, troverete anche quella dedicata ai prodotti che stanno per lasciare il servizio. In alternativa, potete visitare il sito ufficiale, dove troverete anche la sezione 'Presto non disponibile'. Vale lo stesso per l'app Xbox su Windows, che propone anch'essa un piccolo spazio incentrato sui videogiochi che presto non saranno più giocabili con un abbonamento al pass.

