Xbox Game Pass avanti a PlayStation Plus, Sony non ha dubbi e lo ammette

Nella documentazione inviata alla CMA inglese, Sony Interactive Entertainment torna a parlare di Call of Duty e sopratutto dell'impatto che l'aggiunta del gioco Activision avrebbe sul brand PlayStation e sui servizi collegati come PlayStation Plus.

Riguardo l'arrivo di Call of Duty su Xbox Game Pass e PC Game Pass al day one, Sony sottolinea che "Quando parliamo di servizi in abbonamento multi-gioco, è oltre ogni dubbio che Xbox Game Pass è avanti a PlayStation Plus."

Non è effettivamente chiaro se la compagnia giapponese si riferisca al numero di abbonati attivi (anche se Game Pass ha un numero di iscritti inferiore a PlayStation Plus) o all'offerta del catalogo di Xbox Game Pass, Game Pass Ultimate e PC Game Pass rispetto a PlayStation Plus Essential, Premium ed Extra.

Sony teme che Call of Duty su Game Pass possa di fatto orientare le scelte dei consumatori verso una sola direzione, a vantaggio di Microsoft e Xbox, con la casa di Redmond che potrebbe "sabotare" Call of Duty su PlayStation pubblicando versioni tecnicamente inferiori o con funzionalità e modalità assenti su PS4 e PS5.

Sony e Microsoft avrebbero smesso di trattare per Call of Duty, la casa di PlayStation non sembra interessata a nessun tipo di accordo ma solamente a bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft.