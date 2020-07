Xbox Game Pass su PlayStation, Switch o Stadia? Il commento di Phil Spencer

Nel corso del 2019 si sono fatte sempre più insistenti indiscrezioni che volevano Xbox Game Pass e xCloud in arrivo su Nintendo Switch, con addirittura un annuncio ufficiale atteso per l'E3 dello scorso anno.

Evidentemente, questi rumor si sono infine rivelati infondati, ma sull'eventualità i vertici di Microsoft non hanno mai ufficialmente posto un veto. Al contrario, in passato Phil Spencer si era dimostrato possibilista in merito. Ora, tuttavia, una nuova intervista concessa dal volto dell'universo gaming verdecrociato sembra rendere quest'eventualità piuttosto remota.

Il portale tedesco GameStar ha infatti avuto l'occasione di intervistare Spencer e di interrogarlo proprio sulla possibilità che Xbox Game Pass possa approdare su piattaforme concorrenti, quali Nintendo Switch, Google Stadia o console PlayStation. "Parlando delle altre piattaforme gaming, il fatto è che non possiamo portarvi un'esperienza Xbox completa", afferma Spencer. Con l'approdo dell'ecosistema Xbox su mobile, tramite Project xCloud, e su PC, tramite Xbox Game Pass Ultimate, il team Microsoft è stato in grado di rendere disponibile feature giudicate essenziali per un'esperienza completa, quali il sistema di Obiettivi o l'intera community di Xbox LIVE.



Concorrenti quali Nintendo, Sony o Google, prosegue Spencer, "non sono interessati ad avere un'esperienza Xbox completa sui propri hardware. Ma noi - prosegue - vogliamo essere dove i giocatori desiderano averci e questo è il percorso che stiamo perseguendo". Complessivamente, dunque, non sembra esservi una chiusura totale da parte di Microsoft ad un ampliamento delle piattaforme in grado di ospitare Xbox Game Pass, ma i paletti evidenziati sembrano rendere il processo alquanto complesso: non resta dunque che attendere eventuali aggiornamenti.