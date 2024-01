Xbox Game Pass: il Pokémon-like più atteso di gennaio è in pre-load su console

C'è una grande attesa per le prossime settimane del servizio di gaming on-demand proveniente dall'ecosistema Xbox. Il mese di gennaio 2024 è sempre più ricco per Xbox Game Pass: è in arrivo, infatti, un Pokémon-like che intratterrà parecchio i giocatori amanti delle avventure Game Freak, ma non solo; Palworld è pronto ad invadere Game Pass.

Mancano ancora un po' di giorni alla sua uscita (prevista per la seconda metà del mese) e, mentre già si assaporano le tante novità che comporranno un 2024 pieno di giochi per gli abbonati a Xbox Game Pass, arrivano alcune informazioni sul Pokémon-like del momento: Palworld è ora disponibile al pre-load su console Xbox. Con alcuni giorni di anticipo rispetto alla sua uscita, il titolo di Pocket Pair comincia a prepararsi per il suo debutto in grande stile.

Secondo le informazioni riportate in rete, il peso di Palworld si attesta sui 6.09 GB su Xbox Series X|S. Tutti i giocatori facenti parte dell'ecosistema videoludico casalingo della casa di Redmond possono già procedere con l'installazione di uno dei titoli più importanti del gennaio di Xbox Game Pass. Siete pronti ad accendere le vostre console e ad effettuare il pre-load con largo anticipo rispetto al day one? Più in generale, siete intenzionati a cimentarvi con l'esperienza offerta da Pocket Pair, pensata per giocarlo in single player e con i propri amici?